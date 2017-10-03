بطولة ايطاليا: معاقبة لاتسيو بسبب هتافات عنصرية لمشجعيه

واستهدفت الهتافات على وجه الخصوص لاعبي ساسوولو كلود ادجابونغ والغاني ألفرد دنكان، ما استدعى توجيه تحذيرات من مكبرات الصوت خلال المباراة التي فاز بها لاتسيو 6-1.

وفي تقريره المسلكي، توصل الاتحاد الى ان "حوالي ألفين من 5449 متفرجا في أحد المدرجات" كانوا متورطين بإطلاقهم "هتافات تحمل في طياتها تمييزا عنصريا" في الدقيقتين 31 و77 من المباراة.

ونظرا لمعاقبة النادي مع وقف التنفيذ للأسباب ذاتها خلال دربي العاصمة ضد روما في 30 نيسان/ابريل، سيتم اقفال المدرج الشمالي لمباراتين (ضد كالياري في 22 تشرين الاول/اكتوبر وأودينيزي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

في المقابل، تم تغريم نادي اتالانتا 10 الاف يورو بعد قيام انصاره برمي زجاجات المياه في اتجاه لاعبي يوفنتوس خلال نهاية الاسبوع.

وغرم المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي 20 الف يورو لشتمه حكم الفيديو خلال المباراة.

وغرم نادي انتر ميلان 2500 يورو بسبب تأخر انطلاق مباراته ضد بينيفينتو بأربع دقائق والامر ينطبق على روما الذي تأخرت ضربة البداية في مباراته مع ميلان لثلاث دقائق.