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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

بطولة ايطاليا: لاتسيو رابعا مؤقتا

صعد لاتسيو الى المركز الرابع مؤقتا بفوزه العريض على ضيفه سبال 4-1 على الملعب الأولمبي في العاصمة الايطالية روما الأحد، في نطاق المرحلة الحادية عشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

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ورفع لاتسيو رصيده الى 21 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن ميلان الذي يحل ضيفا على اودينيزي السادس عشر لاحقا.

وتألق مهاجم منتخب إيطاليا تشيرو إيموبيلي في المباراة وسجل هدفين لفريقه (26 و35) قبل ان يضيف دانيلو كاتالدي (59) وماركو بارولو (70) الهدفين الاخرين، في حين سجل ميركو ارتينوتشي هدف سبال الوحيد (28).

يذكر ان المباراة جمعت الشقيقين الصربيين، لاعب وسط لاتسيو سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، وحارس مرمى سبال فانيا ميلنيكوفيتش سافيتش.
ويلعب لاحقا ايضا، سمبدوريا مع تورينو، بارما مع فروزينوني، كييفو مع ساسوولو  وبولونيا مع اتالانتا.
                  
                  
                  
                  
 

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