بطولة ايطاليا: كييفو يقيل مدربه غداة الخسارة أمام روما

وأعلن النادي في بيان عبر موقعه الالكتروني، ان ماران "أقيل من منصب مدرب الفريق الأول"، وان مدرب الشباب لورنزو دانا سيتولى مهام الاشراف على الفريق الأول في المباريات الثلاث المتبقية له هذا الموسم في "سيري أ".

وتولى ماران (54 عاما) الاشراف على كييفو في تشرين الأول/اكتوبر 2014، وكان من المقرر ان ينتهي عقده في نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وتأتي هذه الاقالة على خلفية النتائج السيئة التي يحققها الفريق في الفترة الماضية، اذ اكتفى بالفوز في مباراتين من أصل 10 في 2018. ويحتل كييفو المركز 17 في الدوري حاليا، بفارق نقطتين فقط عن سبال الثامن عشر (أول مراكز الهبوط).

ويمكن لكييفو ان يصبح عمليا في المركز 18 في حال فاز سبال على فيرونا في مباراتهما التي تقام في وقت لاحق الأحد.

وكان كييفو قد تلقى خسارة قاسية أمام مضيفه ميلان السبت في المرحلة 35 من الدوري، وذلك على رغم ان نادي العاصمة أكمل المباراة منذ الدقيقة 56 بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي جوان جيزوس.

وقاد ماران كييفو الى تفادي الهبوط الى الدرجة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة، وأفضلها في موسم 2015-2016 عندما أنهاه في المركز التاسع.

وسبق لدانا (46 عاما) ان دافع عن ألوان كييفو في 161 مباراة ضمن الدرجة الأولى، وحمل شارة القائد بين العامين 1994 و2007.