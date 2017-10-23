بطولة ايطاليا: بونوتشي يغيب عن مواجهة يوفنتوس للإيقاف

ونال بونوتشي الذي انتقل الصيف الماضي من يوفنتوس الى ميلان بطاقة حمراء في الدقيقة 25 للمباراة التي تعادل فيها فريقه الجديد مع جنوى سلبا الاحد بسبب ضربة بالكوع الى الياندرو روزي.

واتخذ الحكم القرار بطرد بونوتشي الذي قام بهذه الحركة اثر ركلة حرة لفريقه، بعدما تم تنبيه الى الخطأ من قبل حكام الفيديو المساعدين وبعد اعادة اللقطة في غرفة التحكم بالفيديو.

وسيغيب بونوتشي (30 عاما) ايضا عن مباراة ميلان مع كييفو الاربعاء في المرحلة العاشرة من البطولة.

وتذمر مدرب ميلان فينتشنزو مونتيلا بعد المباراة من اللجوء الى تقنية الاعادة بالفيديو في حالات مماثلة، قائلا "حكم الفيديو المساعد يساعدنا لكن يجب علينا أن نقرر، هل نحن في عالم متلفز أو على أرضية الملعب؟".

وفرضت رابطة الدوري الايطالي ايضا عقوبة الايقاف لمباراة واحدة على مهاجم يوفنتوس الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لحصوله على بطاقتين صفراوين امام اودينيزي الاحد.

