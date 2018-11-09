بطولة إيطاليا: فروزينوني يعادل فيورنتينا بهدف قاتل

وسجل ماركو بيناسي هدف السبق لفيورنتينا في مستهل الشوط الثاني بعد كرة عرضية عالية رفعها فيديركو كييزا من الجهة اليسرى وتابعها الأول برأسه من مسافة قريبة على يمين الحارس ماركو سبورتييلو (47).

ورفع بيناسي رصيده الى خمسة أهداف في البطولة هذا الموسم.

وأدرك أندريا بينامونتي التعادل قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بعدما تقدم بالكرة من منتصف الملعب متجاوزا أكثر من لاعب، ثم أطلقها قوية من خارج المنطقة استقرت على يمين الحارس الفرنسي لفيورنتينا ألبان-مارك لافونت.

وصار رصيد فيورنتينا 17 نقطة، فبقي في المركز الثامن متخلفا بفارق الأهداف عن تورينو السابع الذي يستقبل السبت بارما الثاني عشر (14 نقطة)، وبفارق نقطة واحدة عن ساسوولو السادس الذي يستضيف الأحد لاتسيو الخامس (21 نقطة).

في المقابل، تقدم فروزينوني الى المركز الثامن عشر موقتا برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن إمبولي التاسع عشر، والذي يستضيف أودينيزي الأحد.

وتستكمل مباريات المرحلة السبت بلقاء تورينو مع بارما، وسبال مع كالياري، وجنوى مع نابولي، وتستكمل المباريات الأحد بلقاء أتالانتا وإنتر ميلان، وكييفو مع بولونيا، وروما مع سمبدوريا، وساسوولو مع لاتسيو، على أن تختتم بقمة ميلان ويوفنتوس بطل المواسم السبعة الأخيرة.

