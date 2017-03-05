برلوسكوني يمنح الصينيين مزيدا من الوقت لشراء ميلان

وقال برلوسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق والقطب الاعلامي في مقابلة مع صحيفة "ال تامبو" نشرت الأحد "طلبوا بعض الوقت الاضافي ولا أرى ما يدعو للقلق".

وكان من المفترض إكمال صفقة بيع النادي في الثالث من أذار/مارس، إلا أن الطرف الإيطالي أعلن الجمعة تأجيلها إلى موعد آخر.

ويشمل الاتفاق الموقع بين مجموعة "فين إينفست" القابضة التابعة لبرلوسكوني ومجموعة "سينو-يوروب سبورتس" التي تمثل المستثمرين الصينيين، شراء 99% من أسهم النادي الإيطالي مقابل 740 مليون يورو منها 220 مليوناً كاستعادة ديون مستحقة.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، سدد الطرف الصيني حتى الآن 200 مليون يورو، ولكنه يواجه صعوبات مالية بعد انسحاب أحد المستثمرين. ويبقى 320 مليوناً لحساب مجموعة "فين إينفست" لإنجاز عملية البيع.

وذكرت تقارير صحافية أن أحد المستثمرين الصينيين كان من المفترض أن يساهم بمبلغ يتراوح بين 80 و100 مليون، لكنه انسحب لأنه لم يستطع الحصول على تصريح بإخراج هذا المبلغ من الصين.

وتابع برلوسوكوني "إن المستثمرين دفعوا مبلغاً كبيراً كدليل على رغبتهم. هذا أمر مهم جداً، ليس فقط لفين إينفست، ولكن لمشجعي نادي ميلان".

وكانت مجموعة سينو يوروب سبورتس أصدرت بياناً الجمعة جاء فيه "على رغم خيبة الأمل من التأخير في اتمام الصفقة لظروف خارجة عن إرادتها، فإن المجموعة تؤكد أنها ملتزمة بقوة بمواصلة العمل مع فين إينفست لإتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن".

وتشير التقارير إلى أن الموعد الجديد لإنجاز الصفقة هو في بداية نيسان/أبريل.