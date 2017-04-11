باليرمو يقيل مدربه لوبيز ويستعين بدييغو بورتولوتزي

أعلن نادي باليرمو المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن إقالة مدربه دييغو لوبيز وتصعيد مدرب قطاع الناشئين دييغو بورتولوتزي لقيادة الفريق، ليصبح بذلك المدرب الخامس لباليرمو في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى.

وترك لوبيز الذي تولى تدريب باليرمو في كانون الثاني/يناير الماضي، الفريق وهو في المركز الثاني من القاع بفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

وخاض باليرمو أول مباراتين من الموسم تحت قيادة دافيدي بالارديني ثم تولى بعد ذلك منصب المدير الفني كل من روبرتو دي تسيربي و يوجينيو كوريني ولوبيز.

كما أعلن رئيس باليرمو بول باكاليني عن استقالة مدير الكرة نيكولا ساليرنو.

وتولى باكاليني رجل الأعمال الإيطالي-الأميركي رئاسة باليرمو منتصف الشهر الماضي خلفا لماوريسيو زامباريني، الذي رحل عن منصبه بعد 15 عاما من العمل.

ومن المقرر أن يكمل باكاليني صفقة الاستحواذ الكلي على نادي باليرمو في وقت لاحق من الشهر الجاري.