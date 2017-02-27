باليرمو الإيطالي على وشك البيع لمستثمرين من أميركا
أعلن ماوريسيو زامباريني رئيس نادي باليرمو عن البيع الوشيك للنادي المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أنسا" اليوم الاثنين.
ويعتقد بأن زامباريني (75 عاماً) توصل لاتفاق مع مستثمرين أميركيين وقد يتم الإعلان عن اتمام صفقة بيع النادي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وامتلك زامباريني الذي يعمل في مجال تجارة التجزئة والتسويق العقاري، نادي باليرمو في 2002، واشتهر منذ ذلك الوقت بكثرة إقالة المدربين.
واصبح دييغو لوبيز الشهر الماضي رابع مدرب لباليرمو هذا الموسم.
ويحتل باليرمو المركز الثالث من القاع بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان قبل 12 جولة من نهاية الموسم.