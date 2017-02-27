باليرمو الإيطالي على وشك البيع لمستثمرين من أميركا

ويعتقد بأن زامباريني (75 عاماً) توصل لاتفاق مع مستثمرين أميركيين وقد يتم الإعلان عن اتمام صفقة بيع النادي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وامتلك زامباريني الذي يعمل في مجال تجارة التجزئة والتسويق العقاري، نادي باليرمو في 2002، واشتهر منذ ذلك الوقت بكثرة إقالة المدربين.

واصبح دييغو لوبيز الشهر الماضي رابع مدرب لباليرمو هذا الموسم.

ويحتل باليرمو المركز الثالث من القاع بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان قبل 12 جولة من نهاية الموسم.