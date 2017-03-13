باكايليني: الاستثمار في باليرمو أفضل من تشيلسي

وتولى باكايليني - المولود في أمريكا لأب أميركي وأم إيطالية - منصب الرئيس الجديد لباليرمو الأسبوع الماضي بعد الموافقة على عرضه لشراء النادي المتعثر.

وحل باكايليني مكان ماوريتسيو زامباريني الذي كان يتولى المنصب منذ 2002 قبل أن يستقيل من منصبه. وشهدت حقبة زامبارني تغيير نحو 40 مدرباً خلال 15 عاماً.

وخسر باليرمو 3-صفر من روما أمس الأحد ليغرق في مراكز الهبوط بالدوري بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان لكن باكايليني قال إنه لا يزال متفائلاً بشأن المستقبل.

وأضاف في تصريحات لإذاعة محلية "يمثل باليرمو فرصة هائلة لإعطاء قيمة لمدينة رائعة.

"اذا كنت سأشتري تشيلسي مقابل 1.5 مليار يورو (1.60 مليار دولار) يمكنني بيعه مقابل 1.8 مليار لكن على الجهة الأخرى باليرمو

يسمح لي بالحصول على هامش ربح أكبر."

وقال باكايليني الذي لا يملك خبرة سابقة في إدارة كرة القدم إن النادي كان بين أيد أمينة.

وتابع "أول شخص اقتنع بالصفقة كان زامباريني. تمت المفاوضات في أشهر وناقشنا كل شيء معه..جماهير باليرمو رائعة. يعطون كل شيء ولا ينتظرون المقابل."