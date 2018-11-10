بارما يخطف نقاط الفوز في تورينو

ورفع بارما رصيده الى 17 نقطة في المركز التاسع، بالتساوي مع تورينو الذي مني بخسارته الأولى في سبع مباريات في الدوري.

وسجل بارما هدفين مبكرين عبر العاجي جرفينيو مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم (9) وربرتو اينغليزي (25)، رد عليهما تورينو بهدف وحيد عن طريق دانييلي بازيلي (37).

وفي مباراة ثانية، تعادل سبال مع ضيفه كالياري 2-2، و سجل لسبال اندريا بيتانا (3) وميركو أنتينوتشي (71) ولكالياري ليوناردوبافوليتي (73) وأرتور ايونيتا (76).

ويحتل سبال المركز 15 برصيد 13 نقطة في حين يحتل كالياري المركز الثالث عشر بـ 14 نقطة.