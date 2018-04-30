ايمري جان يوافق على الانضمام الى يوفنتوس (تقارير)

وذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن الدولي الألماني الغائب عن الملاعب حاليا بسبب اصابة في ظهره، قد يوقع العقد خلال الأسبوع الحالي من دون أن يحصل ليفربول على أي مقابل لأن ارتباطه بالفريق الإنكليزي يصل الى نهايته في ختام الموسم.

وأشارت الصحيفة الى أن اللاعب البالغ 24 عاما توصل الى اتفاق مع يوفنتوس يقضي بحصوله على 6 ملايين يورو سنويا.

وتشير التقارير الى أن باريس سان جرمان الفرنسي مهتم ايضا بجان لكن الأخير وافق على الانتقال الى يوفنتوس للعب الى جانب مواطنيه سامي خضيرة وبينيديكت هوفيديس، علما بأن بقاء الأخير في تورينو ليس مؤكدا كونه يلعب مع "السيدة العجوز" على سبيل الاعارة من شالكه.

ووصل جان الى ليفربول عام 2014 قادما من باير ليفركوزن الذي لعب معه لموسم واحد بعدما انتقل اليه من بايرن ميونيخ الذي توج معه بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا عام 2013.