انتر يبتعد كثيراً عن دوري الأبطال ويؤهل روما

وتجمد رصيد إنتر الخامس عند 69 نقطة، بفارق نقطتين عن لاتسيو الرابع الذي يحل على كروتوني السادس عشر الأحد، فيما ضمن روما الثالث (73 نقطة) بهذه النتيجة تأهله إلى دوري الأبطال.

على ملعب جوزيبي مياتسا، تخلف إنتر بهدفي ماتيو بوليتانو (25) ودومينيكو بيراردي بتسديدة رائعة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش (72)، ولم يكن كافياً له هدف تقليص الفارق الذي سجله البرازيلي رافينيا (80) في نهاية المباراة.

ويتأهل أول أربعة أندية إلى دوري أبطال أوروبا مباشرة، وقد ضمن يوفنتوس المتصدر ووصيفه نابولي بلوغ المسابقة الأولى، فيما يبتعد روما الثالث أربع نقاط عن إنتر الخامس.

وفي مباراة ثانية، حقق بينيفنتو الأخير فوزاً متأخراً على ضيفه جنوى الثاني عشر 1-صفر بهدف المالي شيخ دياباتيه (87).

ويحتاج يوفنتوس إلى نقطة التعادل مع مضيفه روما الأحد ليحرز لقبه السابع توالياً.