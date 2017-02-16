الدوري الإيطالي: يوفنتوس أمام فرصة مواتية لتعزيز صدارته

ويخوض فريق السيدة العجوز المواجهة المبكرة استعداداً لمشاركته القارية على أرض بورتو البرتغالي الأربعاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق يوفنتوس في المرحلة الماضية فوزه الخامس على التوالي، لكن فارق النقاط السبع لم يتغير مع وصيفه روما الفائز على كروتوني.

ويحقق يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب، موسماً نارياً في "سيري أ"، على غرار مواسمه الأخيرة، وبات منطقياً الأقرب إلى التتويج للمرة السادسة على التوالي.

وتابع يوفنتوس مسلسل انتصاراته بفوزه على كالياري بهدفين لمهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين. ورفع المهاجم الدولي، هداف الموسم الماضي، رصيده إلى 18 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.

ويفتقد يوفنتوس الذي لم يتعادل في 24 مباراة (فاز في 20 وخسر 4) قلب دفاعه المخضرم جورجيو كييليني، المصاب بفخذه الأيسر في مباراة كالياري الأخيرة.

وفي ظل اصابة أندريا بارزالي أيضاً، سيعول المدرب ماسيميليانو أليغري على المدافعين ليوناردو بونوتشي، المغربي المهدي بنعطية ودانييلي روغاني.

نابولي لنفض غبار مدريد

وستكون الفرصة متاحة أمام يوفنتوس نحو تعميق الفارق إلى 10 نقاط بحال فوزه، قبل أن يستقبل روما الثاني تورينو التاسع الأحد.

واستعاد فريق العاصمة طريق الفوز بعد خسارته أمام سمبدوريا قبل ثلاث مراحل.

ويحوم الشك حول مشاركة لاعب وسط روما اليساندرو فلورنتسي المصاب بالتواء في كاحله خلال تمارين الثلاثاء، بحسب ما ذكر النادي.

ويلعب روما الخميس مع مضيفه فياريال الإسباني في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويحل نابولي على كييفو الحادي عشر، بعد عودته خائباً من رحلة مدريد (1-3) الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر نابولي آخر مرة في الدوري في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام يوفنتوس.

ويأمل انتر الرابع تعميق جراح بولونيا الرابع عشر والحاق الخسارة الرابعة على التوالي به.

واستعاد انتر طريق الفوز أمام إمبولي بعد خسارته أمام يوفنتوس. ويبتعد انتر بفارق 6 نقاط عن نابولي وهو يتساوى مع أتالانتا الخامس الذي يستقبل كروتوني وصيف القاع.

ويختتم ميلان السابع المرحلة باحثاً عن اعادة تقويم مسيرته، اذ فاز مرتين في آخر 8 مباريات، عندما يخوض مباراة قوية مع ضيفه فيورنتينا الثامن.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت إمبولي مع لاتسيو، والأحد بيسكارا مع جنوى، وسمبدوريا مع كالياري، وأودينيزي مع ساسوولو.