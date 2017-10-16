الدوري الإيطالي: هيلاس فيرونا يعمق جراح بينيفينتو

وعانى هيلاس فيرونا الامرّين لكسب النقاط الثلاث على الرغم من تلقي ضربة موجعة بطرد مدافعه لوكا انتي في الدقيقة 37 اثر تدخل قوي بحق ماتيا فالوتي.

وانتظر هيلاس فيرونا الدقيقة 74 لتسجيل هدف الفوز عبر البرازيلي رومولو ماركيش انتونيلي بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية من دانييلي فيردي بديل اليسيو تشيرتشي (84).

وهو الفوز الاول لهيلاس فيرونا هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و4 هزائم فتخلص من المركز قبل الاخير رافعاً رصيده الى 6 نقاط في المركز السادس عشر بفارق الاهداف اودينيزي وكالياري وكروتوني.

في المقابل، مني بينيفينتو بخسارته الثامنة على التوالي وبقي في المركز الاخير من دون رصيد.

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