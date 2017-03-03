الدوري الإيطالي: نابولي يسعى للثأر من روما

على الملعب الأولمبي في العاصمة، يسعى روما (59 نقطة) إلى تجديد فوزه على نابولي (54 نقطة) بعدما هزمه في الذهاب في عقر داره 3-1، والتشبث بالمركز الثاني بفارق مريح من النقاط يؤهله للمشاركة مباشرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يتعين على صاحب المركز الثالث أن يشارك في الدور التمهيدي الثالث.

ويهدف روما إلى تحقيق فوزه التاسع في آخر 10 مباريات والخامس على التوالي في البطولة المحلية قبل ان يواجه مضيفه ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي المسابقة الاوروبية في التاسع من آذار/مارس.

من جهته، سيحاول نابولي الثأر لخسارته ذهاباً وتصحيح المسار بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الاسباني في ذهاب ثمن النهائي (1-3)، وأمام أتالانتا في عقر داره في الدوري المحلي (صفر-2)، وأمام يوفنتوس في نصف نهائي الكأس المحلية (1-3).

ويعول روما بشكل خاص على البوسني ادين دزيكو هداف الدوري (19 هدفاً) والمصري محمد صلاح (9 أهداف) والبلجيكي راديا نيانغولان (9 أهداف أيضاً) والأرجنتيني دييغو بيروتي (7 أهداف).

والمفارقة أن هداف نابولي الذي استغنى في بداية الموسم عن الهداف الأرجنتيني غونزالو هيغواين لصالح يوفنتوس، البلجيكي درايس مرتنز صاحب المركز الثاني في لائحة ترتيب الهدافين (16 هدفاً)، صائم عن التهديف منذ ثلاثيته في مرمى بولونيا (7-1) في الرابع من شباط/فبراير.

ولا تخلو صفوف نابولي من لاعبين كبار أمثال قائده السلوفاكي ماريك هامسيك ولورنتسو اينسينيي والاسباني خوسيه كايخون (8 أهداف لكل منهما).

- يوفنتوس في وضع مريح -

في المقابل، يبدو يوفنتوس في وضع مريح على الصعيدين المحلي والأوروبي، فهو يتصدر الدوري برصيد 66 نقطة بفارق 7 نقاط عن روما واقترب من لقبه السادس توالياً، ووضع قدماً في نهائي كأس ايطاليا التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين بعد فوزه على نابولي في نصف النهائي، وأصبح على عتبة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما هزم مضيفه بورتو البرتغالي 2-صفر في ذهاب ثمن النهائي.

وسيعرف فريق "السيدة العجوز" الذي أفادت تقارير صحافية عن احتمال مغادرة مدربه ماسيميليانو اليغري في نهاية الموسم، نتيجة اللقاء بين مطارديه قبل 24 ساعة من مواجهته مع أودينيزي الرابع عشر (29 نقطة).

في المقابل، لا يملك أودينيزي المتواضع أوراقاً رابحة كثيرة في مواجهة البطل قياساً على نتائجه في الفترة الأخيرة حيث اكتفى بفوز وتعادلين في آخر 9 مباريات محققاً خمس نقاط من 27 ممكنة.

ويعتبر المهاجم الفرنسي سيريل تيريو أفضل لاعبي أودينيزي هذا الموسم من خلال تسجيله 9 أهداف في الدوري.

وتبدو مهمة أتالانتا مفاجأة الموسم صعبة للاحتفاظ بالمركز الرابع (51 نقطة) عندما يستضيف فيورنتينا الثامن (41 نقطة)، لاسيما أن لاتسيو الخامس (50) الذي يحل ضيفاً على بولونيا الخامس عشر (28 نقطة)، ينتظر أي تعثر للدخول في مزاحمة مع نابولي على بطاقة التأهل غير المباشر إلى المسابقة الأوروبية الأهم.

ويلعب السبت سمبدوريا مع بسكارا الأخير، وميلان السابع (47 نقطة) مع كييفو فيرونا، وتختتم المرحلة الأحد فيلتقي كالياري مع انتر ميلان السادس (48 نقطة)، وكروتوني مع ساسوولو، وامبولي مع جنوى، وتورينو مع باليرمو.