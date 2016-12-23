الدوري الإيطالي: مونتوليفو يرجح العودة في الربيع

وأكد مونتوليفو "سأعود. في الربيع، أتمنى ذلك، ولكن ليس لدي تاريخ معين. يجب التحلي بالصبر، سيكون ذلك على الأرجح في أذار/مارس-نيسان/أبريل"، وذلك في تصريح لوكالة فرانس برس في الدوحة، على هامش مباراة كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم، بين يوفنتوس حامل ثنائية الدوري والكأس، وميلان وصيفه في الثانية.

وأكد الدولي الإيطالي (30 عامًا) أنه يتمنى العودة قبل نهاية الموسم، إلا أن إصابته "طويلة، تتطلب الغياب بين خمسة أو ستة أشهر".

وتعرض مونتوليفو للإصابة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي في مباراة ضد إسبانيا في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

وتحدث مونتوليفو باقتضاب حول عملية شراء نادي ميلان، خامس ترتيب الدوري الإيطالي، من طرف مستثمرين صينيين، في صفقة سيتم انجازها في الثالث من آذار/مارس المقبل.

وقال "إنها فرصة جيدة للنادي. إنه المستقبل. يجب التكيف مع ذلك وتقبله. ولكنها مؤسفة أيضاً بالنسبة لنا لأن (سيلفيو) برلوسكوني (المالك الحالي) يعتبر أكثر من رئيس بالنسبة لنا. أنه في منزلة والدي مثلما الأمر على ما أعتقد بالنسبة إلى المشجعين".

ويملك رئيس الوزراء الإيطالي السابق النادي اللومباردي منذ عام 1986، ووافق على بيعه مقابل 740 مليون يورو.