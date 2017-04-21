الدوري الإيطالي: مواجهات سهلة لثلاثي المقدمة

يخوض ثلاثي المقدمة مواجهات سهلة في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيستضيف يوفنتوس الاول جنوى، ويحل روما الثاني ونابولي الثالث ضيفين على بيسكارا وساسوولو.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب قبل ثماني مراحل على نهاية البطولة برصيد 80 نقطة، مقابل 72 نقطة لروما و70 لنابولي.

ويمر يوفنتوس بفترة رائعة، إذ يسير بخطوات ثابتة نحو لقبه السادس على التوالي في الدوري الايطالي، وبلغ نصف نهائي دوري ابطال اوروبا على حساب برشلونة الاسباني بعد أن تغلب عليه 3-صفر ذهابا في تورينو وتعادل معه الأربعاء سلبا ايابا في كاتالونيا في دور ربع النهائي.

ويأمل فريق السيدة العجوز أيضا باكمال الثلاثية واحراز لقبه الثالث على التوالي في كأس ايطاليا إذ سيواجه لاتسيو في المباراة النهائية.

ويبحث يوفنتوس عن رد اعتباره أمام جنوى السادس عشر برصيد 30 نقطة الذي الحق به خسارة مفاجئة في المرحلة الرابعة عشرة 1-3، وهي الخسارة الثانية للفريق فقط هذا الموسم، والاولى كانت امام انتر ميلان 1-2 في المرحلة الرابعة.

وحقق المتصدر في المرحلة السابقة فوزه السادس والعشرين في البطولة حتى الان بهدفين لمهاجمه الارجنتيني غونزالو هيغواين في مرمى بيسكارا رفع بهما رصيده الى 23 هدفا.

واستعاد النجم الارجنتيني الاخر باولو ديبالا عافيته بعد أن خرج أمام بيسكارا اثر سقوطه ارضا، وشارك في مباراة الاياب امام برشلونة، علما بأنه كان سجل هدفين في مباراة الذهاب.

من جهته، يدرك روما صعوبة اللحاق بيوفنتوس في الصدارة، ويسعى الى البقاء في المركز الثاني المؤهل مباشرة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، والذي يزاحمه عليه نابولي بقوة تفاديا لخوض الملحق في حال احتل المركز الثالث.

وفقد روما نقطتين في المرحلة السابقة بتعادله مع اتالانتا الخامس 1-1، لكنه يعول بدرجة كبيرة على مهاجمه البوسني ادين دزيكو للعودة الى طريق الفوز، خصوصا انه يواجه بيسكارا الاخير الذي جمع 14 نقطة فقط.

ويتصدر دزيكو ترتيب الهدافين مع اندريا بيلوتي نجم تورينو برصيد 25 هدفا لكل منهما.

وقال المهاجم البوسني "نحن في المركز الثاني وما زلنا نتقدم على نابولي بنقطتين، ولذلك فان الضغط عليه وليس علينا".

وتابع "ليس هناك خوف، فريقنا جيد، ولكن لا يمكننا الان تحمل المزيد من الاخطاء".

ويأمل نابولي الفائز في المرحلة السابقة على اودينيزي بثلاثية نظيفة، في تعثر روما لانتزاع المركز الثاني منه، ولكن يتعين عليه الفوز أولا على مضيفه ساسوولو الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

ويستضيف لاتسيو الرابع وله 61 نقطة باليرمو التاسع عشر قبل الاخير برصيد 16 نقطة فقط، ساعيا الى الاحتفاظ بمركزه للمشاركة مباشرة في بطولة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، لان اتالانتا الخامس يبتعد عنه بفارق نقطة واحدة فقط.

ويلتقي اتالانتا مع بولونيا الرابع عشر.

وبعد أن كانت البداية بمباراة الدربي مع انتر التي انتهت 2-2 الاسبوع الماضي، يخوض ميلان مباراته الثانية في العهد الصيني عندما يلتقي امبولي السابع عشر.

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 58 نقطة، ويأمل انهاء الموسم باحدى بطاقتي المشاركة في الدوري الاوروبي، مباشرة أو عبر الملحق، وهو ما يطمح اليه غريمه انتر السابع بفارق نقطتين عنه والذي يحل ضيفا على فيورنتينا الثامن في مباراة قوية.

واستحوذ مستثمرون صينيون قبل نحو عشرة أيام من خلال مجموعة "روسونيري سبورت اينفستمنت لوكس" على نادي ميلان من شركة "فينيفست" القابضة العائدة لعائلة رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، منهية حقبة امتدت 31 عاما للاخير احرز فيها الفريق 29 لقبا، منها لقب الدوري الايطالي 8 مرات ودوري ايطال اوروبا 5 مرات.

وفي باقي المباريات، يلعب كييفو مع تورينو، وسمبدوريا مع كروتوني، واودينيزي مع كالياري.