على ملعب "سان سيرو"، دخل ميلان إلى مباراته وضيفه جنوى الذي لم يحقق سوى فوز يتيم هذا الموسم، وهو يمني النفس بتخفيف الضغط على مدربه فينتشنزو مونتيلا، لاسيما أن الفريق اللومباردي سقط في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري كما اكتفى بالتعادل الخميس على أرضه مع أيك اثينا اليوناني (صفر-صفر) في مسابقة "يوروبا ليغ".

لكن الأمور تعقدت كثيراً عليه بعدما اضطر إلى اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 بعد طرد مدافعه وقائده القادم من يوفنتوس ليوناردو بونوتشي الذي نال بطاقة حمراء بسبب كوع وجهه إلى الياندرو روزي.

واتخذ الحكم القرار بطرد بونوتشي الذي قام بهذه الحركة اثر ركلة حرة لفريقه، بعدما تم تنبيه إلى الخطأ من قبل حكام الفيديو المساعدين وبعد اعادة اللقطة في غرفة التحكم بالفيديو.

لكن النقص العددي لم يحبط عزيمة فريق مونتيلا الذي واصل اندفاعه من أجل الوصول إلى الشباك وحصل على عدد من الفرص على مدار الشوطين دون أن يحصد النجاح، ليكتفي بالتالي بنقطة واحدة من مبارياته الأربع الأخيرة رفع بها رصيده الى 13 نقطة في منتصف الترتيب، متخلفا بعد 10 مراحل فقط بفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر.

ويواجه بونوتشي الآن خطر حرمانه من المواجهة المرتقبة مع فريقه السابق يوفنتوس في المرحلة الثانية عشرة على ملعب "سان سيرو" في 28 الشهر الحالي، في حين أن غيابه عن مباراة الأربعاء ضد كييفو فيرونا مؤكدة بسبب الطرد.

-روما يستعيد توازنه-

واستعاد روما توازنه وعوض سقوطه في المرحلة الماضية على أرضه أمام نابولي، بفوزه الصعب على مضيفه تورينو بهدف سجله الصربي الكسندر كولاروف من ركلة حرة (69)، مانحاً فريق المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو فوزه السادس في ثماني مباريات.

ورفع نادي العاصمة، القادم من تعادل ثمين حققه الأربعاء في معقل تشلسي بطل انكلترا (3-3) بعد أن كان متخلفاً بثنائية نظيفة، رصيده إلى 18 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر الذي تعادل السبت مع انتر ميلان الثاني (صفر-صفر)، مع مباراة في جعبته ضد سمبدوريا تأجلت في المرحلة الثالثة بسبب الأمطار.

وفي المقابل، عجز تورينو عن تحقيق الفوز للمرحلة الرابعة تواليا لكنه مني بهزيمته الثانية فقط هذا الموسم وتجمد رصيده عند 13 نقطة.

وعمق فيورنتينا جراح مضيفه الوافد الجديد بينيفينتو الذي أصبح أول فريق في تاريخ الدوري يخسر مبارياته التسع الأولى، وحقق بدوره فوزه الرابع هذا الموسم بتغلبه عليه بثلاثية نظيفة سجلها ماركو بيناسي (18) والسنغالي كوما باباكر (47) والفرنسي سيريل تيريو (66 من ركلة جزاء).

وفاز أتالانتا على ضيفه بولونيا بهدف سجله الدنماركي أندرياس كورنيليوس (71) في مباراة أكملها الضيوف بعشرة لاعبين في الدقائق العشر الأخيرة بعد طرد الكوستاريكي جيانكارلو غونزاليس.

