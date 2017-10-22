الدوري الإيطالي: كييفو يحسم دربي فيرونا بفوزه على هيلاس

وكان هيلاس فيرونا البادئ بالتسجيل عبر لوكا مانييرو في الدقيقة السادسة، لكن كييفو رد بهدفين لروبرتو اينغليسي في الدقيقتين 23 و30 من ركلة جزاء.

وتلقى هيلاس فيرونا ضربة موجعة قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق بطرد لاعب وسطه الارجنتيني برونو تسوكوليني لتلقيه انذارين (22 و40).

ورغم النقص العددي، نجح هيلاس في ادراك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها مهاجمه المخضرم جامباولو باتزيني (33 عاما) بنجاح في الدقيقة 55.

ومنح المخضرم الاخر سيرجيو بيليسييه (38 عاما) الفوز لكييفو بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وارتقى كييفو الى المركز السابع مؤقتا برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويلعب لاحقاً اتالانتا مع بولونيا، وبينيفينتو مع فيورنتينا، وميلان مع جنوى، وسبال مع ساسوولو، وتورينو مع روما، واودينيزي مع يوفنتوس، ولاتسيو مع كالياري.

