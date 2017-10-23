فـادي طنّوس

اشتعلت المنافسة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوز يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة السابقة في المرحلة التاسعة على أودينيزي 6-2، وتعادل نابولي المتصدر و إنتر ميلان وصيفه سلبياً، وفوز لاتسيو على كالياري بثلاثية نظيفة وتقلص فارق النقاط بين هذا الرباعي.

إنتر ميلان يستضيف في مستهل المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي يوم الثلاثاء فريق سبمدوريا، في اقوى مباريات هذه الجولة.

كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميلان وسمبدوريا: الثلاثاء 24 تشرين الأول/أكتوبر عبر قناة beIN SPORTS HD4، عند الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويعلق عليها الزميل رؤوف خليف.

وستكون الفرصة متاحة أمام إنتر ميلان، لإقتناص الصدارة، إذا ما نجح بالفوز على ضيفه، وخسر نابولي الذي يحل ضيفاً يوم الأربعاء على جنوى، لكنها لن تكون مهمة سهلة امام سمبدوريا صاحب المركز السادس، الذي قدم في الفترة الأخيرة مستويات مميزة، ونجح بتحقيق نتائج ملفتة.

لمشاهدة البث المباشر اضغط هنا

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان (23 نقطة)، ويأتي يوفنتوس ثالثاً برصيد 22 نقطة، وهو رصيد لاتسيو ايضاً.

تابعونا على:

YouTube / Twitter / Facebook / instagram

وبالتالي فإن أي عرقلة لهذه الفرق قد تفتح الطريق أمام الآخرين للتقدم عليه، وخطف مركزه.

ويسعى نابولي إلى مواصلة احتفاظه بالصدارة حينما يحل ضيفاً على جنوى وتحقيق الفوز الذي يعيد للاعبين ثقتهم بأنفسهم، استعداداً للقاء العودة الذي يستضيف فيه مانشستر سيتي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري ابطال أوروبا، علما أنه سيلعب الأحد القادم أيضاً على أرضه أمام ساسوولو في الدوري المحلي.

وأكد مدرب نابولي ماوريتسيو ساري أنه يتعين على فريقه "مواصلة اللعب بنفس الطريقة والاسلوب والعودة الى سكة الانتصارات لانها الوحيدة التي تقود الى إحراز الالقاب"، في اشارة الى سعيه للقبه الاول في الدوري منذ عام 1990.

كيفية مشاهدة مباراة جنوى ونابولي: الأربعاء 25 تشرين الأول/أكتوبر عبر قناة beIN SPORTS HD4، عند الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعق عليها الزميل أحمد الطيب.

يوفنتوس لتأكيد صحوته



يوفنتوس بدوره يطمح لإستعادة دوره في ريادة الدوري الإيطالي، والعودة إلى مركزه المعتاد في صدارة جدول الترتيب، وهو يواجه ضيفاً سهلاً نسبياً، هو الوافد الجديد إلى دوري الأضواء سبال الذي يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

ويدخل البيانكونيري المباراة مفعماً بالثقة بعد الفوز الكبير الذي حققه على أودينيزي 6-2، خارج قواعده، رغم النقص العددي بعد طرد اللاعب الكرواتي ماريو ماندوكيتش في الدقيقة 26.

رأى مدرب يوفنتوس ماسيميليانو اليغري ان طرد ماندزوكيتش جاء وقعه إيجابياً على الفريق، وقال: "كنا بحاجة الى العودة الى سكة الانتصارات عبر الدفاع والمعاناة من أجل تحقيق نتيجة ايجابية.. إنها نقطة تحول في البطولة، لان اي نتيجة سلبية كانت ستصعب مهمتنا كثيراً في الحفاظ على اللقب".

للإشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا

ويحتاج يوفنتوس للفوز بهذه المباراة، لاسيما انه امام استحقاقين صعبين، يوم السبت القادم، في "ديربي إيطاليا" حينما يحل ضيفا على ميلان في سان سيرو، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي، قبل أن يحل ضيفاً أيضاً يوم الثلاثاء 31 تشرين الأول/أكتوبر الحالي على سبورتينغ لشبونة البرتغالي في مسابقة دوري ابطال اوروبا، علماً أنه فاز بصعوبة ذهاباً على أرضه 2-1.

كيفية مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبال: الأربعاء 25 تشرين الأول/أكتوبر عبر قناة beIN SPORTS HD7، عند الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعق عليها الزميل علي محمد علي.

لاتسيو مصمم على التقدم

لاتسيو الذي تفصله 3 نقاط فقط عن الصدارة، يطمح هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له على أقل تقدير المحافظة على مركزه وعلى الفارق البسيط مع الثلاثي الأول. وهو يستضيف بولونيا الثامن.

من جهته يحل ميلان ضيفاً على كييفو فيرونا وهو يسعى لانتفاضة تعيد إليه الصورة التي بدا عليه مطلع الموسم الحالي، بأنه الفريق القادم للمنافسة على اللقب.

إقرأ أيضاً

ويحتل ميلان المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة فقط، ويغيب عنه في هذا اللقاء قائده الجديد ليوناردو بونوتشي لطرده في المباراة امام جنوى (0-0) الاحد.

وفي بقية المباريات يلعب روما مع كروتوني، واتالانتا مع هيلاس فيرونا، وكالياري مع بينيفينتو، وفيورنتينا مع تورينو، وساسوولو مع اودينيزي.

لتحميل تطبيق beIN Connect لنظام Android إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام Android إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN Connect لنظام IOS إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام IOS إضغط هنا