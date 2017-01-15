الدوري الإيطالي - كالياري ينتصر بالأربعة على جنوى

ونجح كالياري بقيادة بوريلو في الفوز 4-1 على جنوى الأحد ضمن المرحلة العشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدّم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بالنتيجة للضيوف (28) لكن ماركو بوريلو عدّل النتيجة (40) وأضاف البرازيلي جواو بيدرو هدف المقدمة (44).

وفي الشوط الثاني سجّل بوريلو الهدف الثاني له والثالث لفريقه (60) قبل أن يعزز البرازيلي دييغو فارياس النتيجة لفريقه (64 من ركلة جزاء).

ولم يستفد الخاسر من النقص العددي بطرد كابوانو إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (79)، لتذهب المباراة إلى صاحب الأرض الذي رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً، بينما تجمّد رصيد جنوى عند 23 نقطة.