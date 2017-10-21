الدوري الإيطالي: قمّة "بيضاء" بين نابولي وإنتر

ولم يخسر الفريقان حتى الآن ويملكان سجلين رائعين، فرفعت كتيبة المدرب ماوريتسيو ساري رصيدها إلى 25 نقطة من أصل 27 ممكنة، مقابل 23 للاعبي المدرب لوتشيانو سباليتي.

ودخل إنتر المباراة منتشيا بحسمه دربي مدينة ميلانو الأسبوع الماضي ضد جاره ميلان 3-2، في مباراة فرض فيها مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي نفسه نجما لها بتسجيل أهداف فريقه الثلاثة.

أما نابولي، فعاش أسبوعا حافلا بدأه بالفوز على روما 1-صفر في عقر دار الأخير في الدوري المحلي الأسبوع الماضي قبل أن يخوض مباراة قوية ضد مانشستر سيتي الإنكليزي وخسرها 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

على ملعب سان باولو في جنوب البلاد وأمام 50 ألف متفرج، حصل نابولي على فرصة مزدوجة خطيرة منتصف الشوط الأول، تألق الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش في صدها أمام المهاجمين الإسباني خوسيه كايخون والبلجيكي دريس ميرتينز (20).

رد إنتر بكرة خطيرة عن طريق الإسباني بورخا فاليرو الذي أطلق كرة قوية أبعدها مواطنه بيبي رينا إلى ركنية (42).

وكان نابولي الأفضل في الشوط الأول والأكثر إلهاما، لكنه لم يحصل على الكثير من الفرص الخطيرة على مرمى "نيراتزوري".

وفي الثاني، بدا الإرهاق واضحا على لاعبي نابولي بعد مباراة صعبة ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال، فظهر لاعبو إنتر بأريحية على المستطيل الأخضر.

وبرغم ذلك، سنحت لنابولي فرصة للبولندي بيوتر زيلينسكي (84) وأخرى لمرتينز (90) وقف لهما بالمرصاد الحارس المتألق هندانوفيتش.

ويلعب الأحد يوفنتوس حامل اللقب على أرض أودينيزي الثالث عشر. ويبحث يوفنتوس عن فوزه الأول في ثلاث مباريات وتعويض خسارته الأخيرة أمام لاتسيو.

وبحال فوزه، سيكون لاعبو المدرب ماسيميليانو أليغري قادرين على الاقتراب بفارق نقطة عن إنتر وثلاث نقاط عن نابولي الذي خسر أولى نقاطه هذا الموسم.

وسحق سمبدوريا ضيفه المتواضع كروتوني 5-صفر، فارتقى مؤقتا إلى المركز الخامس.

ونجح سمبدوريا الذي يملك مباراة مؤجلة، بخلق تقدم مريح في الشوط الأول، عن طريق جيان ماركو فيراري (3) وفابيو كوالياريلا (12 من ركلة جزاء) وجانلوكا كابراري (39). وفي الثاني، عمق الفارق بهدفي البولنديين كارول لينيتي (71) ودافيد كوفناتسكي (76).