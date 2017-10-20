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AFP

الدوري الإيطالي: قمة نابولي انتر- أرقام واحصاءات

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تؤكد الأرقام أن آخر فوز لانتر على نابولي في ملعب سان باولو في مسابقة الدوري الايطالي يعود لنحو عشرين عاماً، فهل ينجح انتر في فك النحس السبت ضمن قمة المرحلة التاسعة؟.

- فاز انتر مرة واحدة فقط في آخر 9 مباريات لعبها أمام نابولي في الدوري الإيطالي (تعادل في 3 مباريات وخسر 5).

- آخر فوز لإنتر في ملعب سان باولو كان في أكتوبر 1997 بفضل هدف فابيو غالنتي وهدف بنيران صديقة من فرانشيسكو توريني- فاز نابولي 8 مرات منذ ذلك الحين (تعادل 3).

أين ومتى تشاهدون قمة المرحلة التاسعة بين نابولي وإنتر ميلان:

 

السبت 21 تشرين الأول/أكتوبر على الساعة التاسعة و45 دقيقة ليلاً (توقيت مكة المكرمة) يسبقها استوديو تحليلي خاص سيستهل على الساعة التاسعة، وسيكون هذا الموعد الكبير منقولاً عبر قناة beIN SPORTS HD 4

 

- حقق نابولي 13 انتصاراً متتالياً في السيري (أ) - ثالث أطول سلسلة انتصارات في المنافسة بعد انتر (17) ويوفنتوس (15).

- لم يخسر إنتر في آخر 10 مباريات لعبها في الدوري (فاز في 9 مباريات وتعادل في واحدة) – أفضل سلسلة له في السيري (أ) منذ سبتمبر 2010.

- ربما تحمل المرحلة التاسعة الفرحة لجماهير نابولي حيث سبق لفريقهم أن فاز في سان باولو في نفس المرحلة من موسم 1989-1990، بنتيجة 2-0 (سجلهما مارادونا وكاريكا)، وحينها كان نابولي متصدرا بـ13 نقطة وانتر ثاني بـ12 نقطة.

- يمتلك نابولي أفضل خط هجوم في المنافسة هذا الموسم (26 هدفاً) – هذه أعلى حصيلة لفريق في هذه المرحلة من الموسم منذ 1960/1959 (يوفنتوس 27 هدفاً).

ترددات قنوات beIN SPORTS

- هذه أول مرة في تاريخ السيري (ا) يحصد الفريقان المتصدران مجموع 46 نقطة بعد 8 جولات من الموسم (نابولي 24 انتر 22).

- أفضل 9 لاعبين من حيث عدد التمريرات الصحيحة هذا الموسم في الكالشيو موجودون إما في فريق نابولي أو انتر.

- سجل خوسيه كاليخون 4 أهداف في 8 مباريات لعبها أمام إنتر في الكالشيو – خصمه المفضل في المنافسة.

- يسجل ماورو إيكاردي هدفاً بعد كل 20 لمسة كمعدل هذا الموسم في الكالشيو – أفضل معدل بين لاعبي دوريات أوروبا الخمسة الكبرى الذين سجلوا 5 أهداف على الأقل.

- سجل لورنزو إنسيني هدفاً واحداً فقط في 9 مباريات لعبها أمام الإنتر في الدوري – لقد ساهم في إحراز 13 هدفاً في آخر 12 مباراة لعبها في السيري (أ) (سجل 7 صنع 6).

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