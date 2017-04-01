الدوري الإيطالي: فوز قاتل للاتسيو يضعه على مقربة من دوري الأبطال

وبدا القطب الأزرق والأبيض للعاصمة الإيطالية في طريقه للاكتفاء بالتعادل للمرحلة الثانية على التوالي، لكنه تلقى هدية ثمينة من حارس ساسوولو اندريا كوسيلي الذي عجز عن التعامل مع ركلة حرة نفذها البديل كريستيانو لومباردي وحول الكرة في شباكه (83).

ووجد لاتسيو نفسه متخلفاً في الدقيقة 26 من اللقاء بركلة جزاء نفذها دومينيكو بيراردي. وعلى رغم إدراكه التعادل قبيل نهاية الشوط الأول عبر تشيوري ايموبيلي (42)، عجز فريق العاصمة عن الوصول مجددا إلى الشباك حتى الدقائق السبع الأخيرة التي جاء فيها الفرج بفضل خطأ حارس ساسوولو.

وضيق لاتسيو الخناق على نابولي الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، بعدما قلص الفارق بينهما الى ثلاث نقاط فقط وذلك قبل لقاء المرتقب الأحد بين نابولي وضيفه يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر.

كما بات لاتسيو على بعد 5 نقاط من جاره اللدود روما الذي يلتقيه الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس (فاز لاتسيو ذهابا 2-صفر)، علماً بان روما يلتقي امبولي في وقت لاحق.

وستكون المراحل القليلة المقبلة مصيرية بالنسبة الى فريق المدرب سيموني اينزاغي، إذ يتواجه الأحد المقبل على أرضه مع نابولي، كما يلتقي في 30 الشهر الحالي مع روما وفي المرحلة قبل الأخيرة مع انتر ميلان الذي يتخلف واتالانتا عن فريق العاصمة بفارق 5 نقاط قبل تواجههما الاثنين مع سمبدوريا والأحد مع جنوى على التوالي.

وفي المقابل، تجمد رصيد ساسوولو الذي لم يذق طعم الفوز للمرحلة الخامسة على التوالي، عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتاً، لكنه يبتعد بفارق مريح يبلغ 16 نقطة عن منطقة الهبوط.

