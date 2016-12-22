الدوري الإيطالي - غالياني يقترح إقامة مباريات من الكالشيو في الخارج

وقال غالياني لوسائل إعلام إيطالية في الدوحة حيث سيواجه ميلان منافسه يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالية غداً الجمعة "على الرغم من أن الكرة الإيطالية ليست في الصدارة إلا أنها تمثل جزءاً من التميز الإيطالي."

وأضاف "نريد أن يعرفنا الناس. نرغب في أن نلعب بعض مباريات الدوري في الخارج. تقوم رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بذلك".

وتابع أن الكرة الإيطالية ستحظى بمشاهدة كبيرة إذا ما تم بثها على محطات التلفزيون الأرضي في الخارج بدلاً من بث المباريات على المحطات المدفوعة مقدماً.

ويسعى تحالف شركات صيني لشراء بطل أوروبا سبع مرات. ومن المقرر أن تحسم الصفقة في الثالث من أذار/مارس المقبل.

وعقب تغيير الملكية سيتولى ماركو فاسوني مسؤولية الرئيس التنفيذي ليحل بديلاً لغالياني عقب 30 عاماً.