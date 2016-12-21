الدوري الإيطالي - عرض صيني مغري لماندزوكيتش

وأوضحت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية اليوم أن النادي الصيني يعتزم تقديم هذا العرض إلى يوفنتوس لضم اللاعب الذي يحظى بشعبية لدى جماهير يوفنتوس حيث سجل خمسة أهداف وصنع هدفين للفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الصيني يعتزم أيضاً تقديم راتب مغر إلى اللاعب يبلغ 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

ورغم كون العرض جيداً في ظل بلوغ ماندزوكيتش الثلاثين من عمره، أشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس قد يتردّد في بيع اللاعب نظراً لافتقاد الفريق إلى العمق الهجومي وحاجته لجهود اللاعب.