الدوري الإيطالي: روما ينتزع تعادلا من مضيفه بولونيا

وتقدم المضيف بهدف في الدقيقة 18 عبر لاعبه التشيلي إريك بولغار بتسديدة من خارج المنطقة اثر تمريرة من فيديريكو دي فرانشسكو، قبل ان يعادل لنادي العاصمة مهاجمه البوسني إدين دزيكو في الدقيقة 76 بكرة رأسية تابع لها عرضية من دييغو بيروتي.

وضغط روما بكثافة على مرمى حارس بولونيا انطونيو سانتورو بعد هدف التعادل، وأضاع فرصا عدة لاسيما عبر التسديدات والمحاولات الرأسية، أكان من قبل الصربي ألكسندر كولاروف وزميله التشيكي باتريك شيك.

وكاد بيروتي ان يهدي فريقه النقاط الثلاث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، الا ان تسديدته القوية من خارج المنطقة اثر تمريرة دانييلي دي روسي، مرت قريبة بجانب القائم الأيمن لسانتورو.

وحافظ روما على موقعه في المركز الثالث في الترتيب مع 60 نقطة، بفارق 15 عن المتصدر يوفنتوس، و13 نقطة عن نابولي الثاني. كما يبتعد نادي العاصمة بفارق خمس نقاط عن انتر ميلان الرابع الذي يستضيف فيرونا في وقت لاحق السبت، علما ان له مباراة أخرى مؤجلة.

وتقام السبت كامل مباريات المرحلة الثلاثين، اذ يلتقي اتالانتا وأودينيزي، وفيورنتينا وكروتوني، وجنوى وسبال، وكالياري وتورينو، ولاتسيو وبينيفينتو، وكييفو وسمبدوريا، وساسوولو ونابولي. وستكون المباراة الختامية مساء السبت، وتجمع بين المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس، وضيفه ميلان.

