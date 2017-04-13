الدوري الإيطالي: ديبالا يجدد رسمياً تعاقده مع يوفنتوس

وانتقل ديبالاً (23 عاماً) إلى فريق يوفنتوس في عام 2015 قادماً من فريق باليرمو.

ونجح يوفنتوس في قطع الطريق أمام العديد من الأندية الأوروبية التي تحاول التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وساهم ديبالاً في فوز فريقه الإيطالي على برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيله لهدفين في الدقيقتين 7 و22 في المباراة التي شهدت تسجيل يوفنتوس ثلاثية نظيفة.