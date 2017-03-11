الدوري الإيطالي - ديبالا يحسم مسألة البقاء مع يوفنتوس

وقاد ديبالا فريقه يوفنتوس لحسم قمة الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي أمام ضيفه ميلان، عندما سجل هدف الانتصار 2-1 من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وقال ديبالا المطلوب لدى كبار الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وغيرهما: "أنا هادئ بشأن عقدي، لقد أعطيت كلمة للنادي مسبقاً، بعد الاستراحة سيكون هناك بعض الأخبار".

وتحدث ديبالا عن ركلة الجزاء التي نفذها وتأثره بإضاعته لركلة ترجيحية في الدوحة خلال السوبر الإيطالي أمام ميلان بالتحديد أواخر السنة الفائتة: "لم أفكر بركلة الدوحة، سددت ركلة الجزاء اليوم بطريقة مميزة أمام حارس عظيم هو دوناروما".

من جهته لم يخف بيبي ماروتا مدير يوفنتوس ثقته بتمديد عقد ديبالا (23 عاماً) في الفترة القادمة مشيراً إلى أن بناء يوفنتوس يعتمد على ديبالا: "لديه عقد طويل لكننا سنقوم بتمديده".