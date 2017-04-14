الدوري الإيطالي: دربي ميلانو في الواجهة

يبدأ المالكون الصينيون الجدد لنادي ميلان عهدهم في الدوري الإيطالي لكرة القدم من دون مقدمات، بلقاء "دربي" على ملعب سان سيرو مع القطب الآخر للمدينة إنتر ميلان، في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويأتي دربي ميلانو السبت بعد يومين من إكمال مستثمرين صينيين من خلال مجموعة "روسونيري سبورت أينفستمنت لوكس"، صفقة الاستحواذ على نادي ميلان من شركة "فينيفست" القابضة العائدة لعائلة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني.

وتقام كل مباريات المرحلة السبت، ويحل فيها يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة الماضية ضيفًا على بيسكارا الأخير، في حين يخوض روما الثاني اختباراً صعباً ضد أتالانتا الخامس، ويلتقي نابولي الثالث مع أودينيزي.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 77 نقطة، بفارق ست نقاط أمام روما، ويأتي نابولي ثالثاً وله 67 نقطة.



عهد جديد لميلان



طويت الخميس صفحة غنية في تاريخ ميلان تحت قيادة برلوسكوني امتدت 31 عاماً عاش فيها الفريق نجاحات رائعة، لكنه واجه أيضًا خيبات كبيرة في الأعوام الخمسة الماضية.

واحرز ميلان 29 لقباً في عهد برلوسكوني الذي امتلك النادي في 1986، فتوج بلقب الدوري الإيطالي 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات (من أصل 7 مرات في تاريخه)، آخرها عام 2007، وتناوب على تدريبه أشهر مدربي إيطاليا من أريغو ساكي إلى فابيو كابيلو وكارلو أنشيلوتي (مدرب بايرن ميونيخ الألماني حالياً). ويتولى فيتشنزو مونتيلا المهمة حالياً.

وقال برلوسكوني بعد اتمام الصفقة أمس "بمزيج من الحزن والمشاعر أغادر النادي. لن أنسى أبداً المشاعر التي اختبرها"، مؤكداً لاحقاً "انه سيبقى المشجع الأول للنادي".

ومن المقرر ان يصبح رجل الأعمال الصيني لي يونهونغ الذي أسس شركة "روسونيري سبورت انفستمنت لوكس" رئيسا لميلان من الجمعة.

وخفت بريق ممثلي ميلانو في الأعوام القليلة الماضية بعد هيمنة يوفنتوس على الألقاب المحلية، حتى أنهما يجدان صعوبة في حجز احدى بطاقات المشاركة في بطولة "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

يحتل ميلان المركز السادس برصيد 57 نقطة، وإنتر المركز السابع بفارق نقطتين عنه. ويشارك خامس الدوري الإيطالي في ملحق يوروبا ليغ، ويخوض الرابع منافساتها مباشرة.

يحقق الفريقان نتائج غير مستقرة، لكن ميلان يواجه غريمه بعد اكتساحه ضيفه باليرمو برباعية نظيفة في المرحلة السابقة، بينما تلقى إنتر خسارته الثانية على التوالي، فبعد سقوطه أمام سمبدوريا 1-2، فاجأه كروتوني الذي يخوض دوري النخبة للمرّة الأولى في تاريخه والمهدد بالعودة إلى الدرجة الثانية، بفوز تاريخي 2-1.

ويملك انتر أيضا سجلا مهما فتوج بطلاً للدوري المحلي 18 مرة منها 5 ألقاب متتالية من 2006 إلى 2010، وحل وصيفاً 14 مرة.



مهمة سهلة ليوفنتوس



يخوض يوفنتوس مباراة سهلة ضد بيسكارا القابع في المركز الأخير بعدما جمع 14 نقطة فقط، في سعيه إلى لقب سادس على التوالي.

وقدم فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الثلاثاء أحد أقوى عروضه الأوروبية، وتفوق فيه على برشلونة الاسباني ونجومه 3-صفر في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويبدو الطريق سالكًا أمام يوفنتوس نحو اللقب نظراً إلى الاختبارات التي تنتظره في المراحل السبع الأخيرة، باستثناء واحد سيجمعه بروما على ملعب الأخير في المرحلة السادسة والثلاثين، لكن اللقب قد يحسم قبل الوصول إلى تلك المواجهة أمام فريق المدرب لوتشيانو سباليتي الساعي بقوة للإبقاء على آماله حتى النهاية.

ويريد سباليتي ضمان المركز الثاني على الأقل الذي يؤهل فريقه إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا مباشرة، لأن أي تعثر أمام أتلانتا الخامس سيمنح الفرصة لنابولي الثالث لتشديد الضغط عليه عندما يستضيف أودينيزي في ختام المرحلة.

وفي باقي المباريات، يلعب كالياري مع كييفو، وفيورنتينا مع إمبولي، وجنوى مع لاتسيو، وباليرمو مع بولونيا، وتورينو مع كروتوني، وساسوولو مع سمبدوريا.