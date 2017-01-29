الدوري الإيطالي - تورينو يتعادل على أرضه أمام أتلانتا

افتتح تورينو التسجيل عبر الإسباني ياغو فالكي في الدقيقة 16، وعادل أتلانتا بواسطة أندريا بيتاتيا في الدقيقة 66.



ورفع تورينو رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، واتلانتا الى 39 نقطة في المركز السادس.



وكانت الفرصة سانحة أمام أتلانتا للاستفادة من سقوط لاتسيو (40 نقطة) أمام كييفو صفر-1 السبت وانتزاع المركز الخامس منه، والذي يؤهله للمشاركة في ملحق الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).



ويلعب الأحد أيضاً كالياري مع بولونيا، كروتوني مع إمبولي، فيورنتينا مع جنوى، سمبدوريا مع روما، ساسوولو مع يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب، أودينيزي مع ميلان، ونابولي مع باليرمو.