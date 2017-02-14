الدوري الإيطالي: بيسكارا الأخير يقيل مدربه

وأوضح النادي في بيان أن قراره اتخذ "مع الأمل بان هذه التضحية ستجعل اللاعبين أكثر مسؤولية لعدم تكرار العروض التي يقدمونها".

واوكلت مهمة تدريب الفريق موقتا إلى لوتشيانو زاوري الدولي الإيطالي السابق والذي كان أحد أعضاء الجهاز الفني مع اودو.

وكان أودو بطل العالم مع إيطاليا عام 2006، أعاد بيسكارا إلى الدرجة الأولى الموسم الماضي، إلا أن الفريق يخوض حالياً أحد أسوأ مواسمه، ولم يحقق سوى فوز واحد بقرار قانوني.

وتعتبر العلاقة متوترة بين إدارة النادي وأنصار الفريق، وقد تم حرق سيارتين للرئيس دانييلي سيباستياني الثلاثاء الماضي، وتشير أصابع الاتهام إلى قيام أنصار النادي بذلك.