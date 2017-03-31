الدوري الإيطالي: بياتسا خارج الخدمة لستة أشهر

وعاد بياتسا، الذي غاب عن يوفنتوس في 16 مباراة بسبب إصابة أخرى في الركبة تعرض لها في أكتوبر/ تشرين الأول، إلى الملاعب في يناير/كانون الثاني الماضي.

وخرج بياتسا في الدقيقة 65 خلال خسارة كرواتيا بثلاثية نظيفة أمام إستونيا في لقاء ودي يوم الثلاثاء الماضي.

ووجه زميله في منتخب كرواتيا إيفان بريشيتش انتقادات لرئيس اتحاد كرة القدم في بلاده دافور شوكر بسبب اختيار منافسين "أقل في المستوى" بعد انتهاء موسم بياتسا.

وذكر يوفنتوس عبر موقعه على الانترنت "خضع بياتسا لجراحة في بالركبة اليمنى بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع منتخب كرواتيا."

وأضاف "من المتوقع عودة بياتسا للتدريب بانتظام بعد نحو ستة أشهر."

وسيواجه يوفنتوس منافسه نابولي ثالث الترتيب في الدوري بعد غد الأحد.