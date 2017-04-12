الدوري الإيطالي: إيقاف إيتسو 18 شهرا في قضية تلاعب

وكان إيتسو (25 عاماً) يواجه عقوبة أشد بعد طلب لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي إيقافه 6 سنوات.

وبدأت القضية في أيار/مايو 2016 عندما أوقف نحو عشرة أشخاص من مجموعة كامورا، إحدى مافيات نابولي، في إطار تحقيق حول مراهنات ومباريات مغشوشة في دوري الدرجة الثانية "سيري ب".

وركز التحقيق بشكل كبير على مباراتين في الدرجة الثانية في موسم 2013-2014، الأولى بين مودينا وأفيلينو في 17 آذار/مارس 2014، والثانية بين أفيلينو وريجينا في 25 أيار/مايو 2014.

وكان الشك يحوم حول تركيب نتيجتي المباراتين من قبل رجال المافيا، علما بأن إيتسو كان لاعبا في صفوف أفيلينو آنذاك.

وانضم اللاعب المولدو في نابولي إلى جنوى في الدرجة الأولى في الموسم التالي (2014-2015).

ويعتبر إيتسو من مدافعي الوسط الجيدين في "سيري أ" ، وقد استدعي مرتين إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي بيد أنه بقي بديلا.

وفي القضية عينها، تمت تبرئة مدافع كالياري فابيو بيزاكاني، فيما أوقف لاعب أفيلينو السابق فرانشيسكو ميليزي الذي لم يعد محترفا، لمدة خمس سنوات.

وحسمت 3 نقاط من رصيد أفيلينو المشارك في الدرجة الثانية.