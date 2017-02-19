الدوري الإيطالي - إنتر يستعيد المركز الرابع بهدف "غابيغول"

وأنقذ المهاجم البديل البرازيلي الواعد غابريال باربوزا (23 عاماً) الملقب بـ "غابيغول" إنتر ميلان من فخ بولونيا وسجل له هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية للمدافع دانيلو دامبروزيو تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي.

وهو الهدف الأول لغابيغول الذي دخل في الدقيقة 74 مكان أنطونيو كاندريفا، بألوان إنتر ميلان منذ انتقاله إلى صفوفه في آب/أغسطس الماضي قادما ًمن سانتوس مقابل 30 مليون يورو، وذلك عقب تتويجه مع منتخب بلاده بالذهب الأولمبي للمرة الأولى في تاريخه.

وواصل إنتر ميلان صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي منذ خسارته أمام مضيفه يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة، والخامس عشر هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 48 نقطة واستعاد المركز الرابع بفارق الأهداف من آتالانتا الذي كان انتزعه السبت بفوزه الصعب على كروتوني صاحب المركز الأخير 1-صفر.

وواصل المدرب ستيفانو بيولي نتائجه الجيدة مع النادي منذ تسلمه إدارته الفنية خلفاً للهولندي فرانك دي بوير فحقق الفوز العاشر في 13 مباراة، وأنعش حظوظ الفريق في المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، مني بولونيا بخسارته الرابعة على التوالي في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والثانية عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.