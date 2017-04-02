الدوري الإيطالي - أتالانتا ينفرد بالمركز الخامس مؤقتاً

وافتتح أندريا كونتي التسجيل للضيوف مستفيداً من عرضية ليوناردو سبيناتزولا (25)، وأضاف الأرجنتيني أليخاندرو غوميز الهدف الثاني من ركلة جزاء تسبب بها مواطنه نيكولاس بورديسو إثر مخاشنته لاندريا باتانيا (32).

وفي الشوط الثاني، تعرّض جنوى لضربة موجعة بطرد مهاجمه التشيلي ماوريسيو بينييا بالصفراء الثانية (60)، وتلقت شباكه هدفاً ثالثاً حمل توقيع غوميز إثر عرضية من السلوفيني جاسم كورتيتش (63).

وأضاف ماتيا كالدارا الرابع (76)، وأكمل غوميز "الهاتريك" الشخصي بهدف أخير في الدقيقة 83.

وتابع ميلان نتائجه المتذبذبة واكتفى بالتعادل 1-1 مع مضيفه بيسكارا متذيل الترتيب.

وتقدم بيسكارا بهدف من غابرييل باليتا مدافع ميلان خطأ في مرمى فريقه (12).

وأدرك ميلان التعادل بواسطة الكرواتي ماريو باساليتش إثر تمريرة من الكولومبي كارلوس باكا (41).

وبات رصيد ميلان 54 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة خلف جاره إنتر.

وحقق فيورنتينا فوزاً صعباً على ضيفه بولونيا 1-صفر سجله السنغالي باباكر برأسه إثر عرضية من الكرواتي هرفويي ميليتش (51).

وتعرّض باليرمو لخسارة قاسية أمام ضيفه كالياري 1-3 على رغم أنّه كان المبادر للتقدم عن طريق الكوستاريكي جانكارلو غونزاليز إثر ركنية نفذها البلغاري إيفايلو تشوتشيف (26).

وفي مستهل الشوط الثاني عادل لكالياري المولدافي يونيتا بالطريقة ذاتها بعد ركنية نفذها اليوناني بانايوتيس تاختسيديس وتابعها برأسه في الشباك (48).

ومنح الدولي السابق ماركو بورييلو التقدم لكالياري بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة (58)، وأكد يونيتا فوز الضيوف بهدف ثالث في الدقيقة 89.

وسقط كييفو فيرونا أمام ضيفه كروتوني بهدف لسيرجيو بيليسييه (57) مقابل هدفين لجانماركو فيراري (51) ودييغو فالتشينيلي (82).

ويلعب لاحقاً نابولي الثالث مع يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب.