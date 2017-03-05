الدوري الإيطالي: أتالانتا يكتفي بالتعادل مع فيورنتينا

واحتفظ أتالانتا بمركزه رافعاً رصيده الى 52 نقطة، لكنه فتح الطريق أمام ميلان الخامس (50 نقطة) ولاتسيو السادس (50 نقطة) وانتر ميلان السابع (48) لتشديد الضغط عليه.

والمركز الرابع مؤهل للمشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في حين يخوض الخامس الملحق المؤهل للمسابقة.

ويحل لاتسيو وانتر ميلان الأحد أيضاً ضيفين على بولونيا وكالياري، فيما فاز ميلان على كييفو 3-1 السبت.

ويلعب الأحد أيضاً كروتوني مع ساسوولو، وإمبولي مع جنوى، وتورينو مع باليرمو.