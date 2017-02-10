الدوري الإيطالي
Reuters

البرازيلي هرنانيس إلى الدوري الصيني

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أعلن يوفنتوس الإيطالي أن لاعبه البرازيلي هرنانيس انضم إلى فريق هيبي تشاينا فورتشون الصيني مقابل 8 ملايين يورو مع مليونين إضافيين كحوافز.

وكان لاعب وسط منتخب البرازيل السابق التحق بيوفنتوس مطلع موسم 2015-2016 قادماً من انتر ميلان، ولكنه لم يفرض نفسه أساسياً في فريق السيدة العجوز.

وسينضم هرنانيس (31 عاماً و27 مباراة دولية مع البرازيل) في فريق هيبي تشاينا فورتشون إلى نجمين آخرين انتقلا من إيطاليا هما الإيفوراي جيرفينيو والأرجنتيني ايزكييل لافيتزي.

ويشرف على تدريب الفريق الصيني التشيلي مانويل بيليغريني، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي.
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