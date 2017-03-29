الإصابة تنهي مشوار الكرواتي بياتسا
أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن ماركو بياتسا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب الكرواتي.
وغادر بياتسا (21 عاماً) أرضية الملعب إثر التواء قوي للركبة اليمنى خلال الشوط الثاني من المباراة الودية التي خسرها المنتخب الكرواتي أمام نظيره الأستوني 0-3 الثلاثاء.
ويرجح ألا يتمكن بياتسا من العودة إلى الملاعب حتى نهاية منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم في أيار/مايو المقبل.
وكان بياتسا قد انضم إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، في تموز/يوليو قادماً من دينامو زغرب في صفقة قيمتها 23 مليون يورو (24.8 مليون دولار).
وشارك بياتسا في 20 مباراة مع يوفنتوس سجل خلالها هدفاً واحداً فقط.