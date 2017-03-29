الإصابة تنهي مشوار الكرواتي بياتسا

وغادر بياتسا (21 عاماً) أرضية الملعب إثر التواء قوي للركبة اليمنى خلال الشوط الثاني من المباراة الودية التي خسرها المنتخب الكرواتي أمام نظيره الأستوني 0-3 الثلاثاء.

ويرجح ألا يتمكن بياتسا من العودة إلى الملاعب حتى نهاية منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم في أيار/مايو المقبل.

وكان بياتسا قد انضم إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، في تموز/يوليو قادماً من دينامو زغرب في صفقة قيمتها 23 مليون يورو (24.8 مليون دولار).

وشارك بياتسا في 20 مباراة مع يوفنتوس سجل خلالها هدفاً واحداً فقط.