احتمال انتهاء موسم كييليني

ويعتبر غياب كييليني ضربة موجعة لفريق "السيدة العجوز" الساعي الى اللقب السابع على التوالي والذي مني بخسارة على ارضه صفر-1 الاحد امام مطارده المباشر نابولي الذي قلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة قبل 4 مراحل من نهاية الموسم.

وعانى يوفنتوس الامرين على ملعبه اليانز ستاديوم وتحديدا منذ الدقيقة 11 التي اضطر خلالها كييليني، أفضل مدافع وقائد للفريق على ارضية الملعب هذا الموسم، الى ترك مكانه للسويسري ستيفان ليشتشتاينر.

وأصيب المخضرم كييليني (33 عاما) في الدقيقة الاولى حيث بدا منزعجا من الالام التي تحامل عليها قبل ان يضطر الى ترك مكانه بعد عشر دقائق بسبب مشكلة في الركبة.

وقال يوفنتوس في بيان "خضع كييليني لفحوص طبية عقب خروجه المبكر من مباراة يوم الاحد أمام نابولي"، مضيفا "تبين بعد الفحوصات التي أجريت بروية تامة، انه أصيب بتمزق في العضلة الفخذية ذات الرأسين في ركبته اليسرى".

وتابع: "كييليني الذي سيخضع لمزيد من الفحوصات، بدأ من الان العلاج".

وسيغيب كييليني عن مباراة السبت على ملعب سان سيرو امام انتر ميلان الخامس، ولكن المدافع الدولي السابق يواجه خطر انتهاء موسمه الذي تبقى فيه 4 مباريات في الدوري وواحدة في نهائي مسابقة الكأس ضد ميلان في التاسع من ايار/مايو المقبل.