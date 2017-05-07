اتلانتا يفرّط بالفوز ويفشل في اللحاق بلاتسيو

وتقدّم اتالانتا قبيل نهاية الشوط الاول بواسطة براين كانستانتي الذي تابع برأسه في الشباك كرة وصلته من ركلة ركنية نفذها الارجنتيني اليخاندرو غوميز (41).

وأدرك اودينيزي الذي بقي في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة، التعادل بعد دقائق معدودة على بداية الشوط الثاني بعد مجهود فردي قام به داخل المنطقة الكرواتي شتيبي بيريتسا قبل ان يسدد الكرة من زاوية ضيقة (53).

وصار رصيد اتالانتا 65 نقطة، وفشل في اللحاق بلاتسيو (67) الوحيد الذي ضمن بطاقته إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) قبل 3 مراحل من نهاية البطولة الإيطالية.

ولا يزال الصراع قائماً على البطاقتين الاخيرتين المؤهلتين الى يوروبا ليغ بين اتالانتا الذي ضمن بنسبة كبيرة احداهما، وميلان (59 نقطة) وانتر ميلان (56) وفيورنتينا (55).

وتنتظر ميلان مهمة صعبة للغاية أمام ضيفه روما الذي سيحاول بشتى الوسائل استعادة المركز الثاني من نابولي الفائز امس في الافتتاح على ضيفه كالياري 3-1، فيما يلعب لاحقاً انتر ميلان في ضيافة جنوى، ويحل فيورنتينا ضيفا على ساسوولو.

وافتتحت المرحلة السبت بلقاء ثان تعادل فيه يوفنتوس المتصدر وحمل اللقب في المواسم الخمسة السابقة مع جاره تورينو 1-1، وتختتم اليوم ايضا بلقاءات كييفو مع باليرمو، وامبولي مع بولونيا، وبيسكارا مع كروتوني.