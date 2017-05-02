اتحاد اللاعبين يدعو لإلغاء إنذار مونتاري على خلفية الهتافات العنصرية

حثّ الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" الاتحاد الإيطالي للعبة الثلاثاء على إلغاء البطاقة الصفراء التي نالها الغاني سولي مونتاري لمغادرته أرض الملعب بسبب هتافات عنصرية تعرض لها خلال مباراة فريقه بيسكارا مع كالياري، والتحقيق بما جرى.

وترك مونتاري أرض الملعب خلال المباراة التي خسرها فريقه الأحد أمام مضيفه كالياري صفر-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي، بسبب هتافات عنصرية من جمهور الأخير، فمنحه الحكم دانييلي مينيللي بطاقة صفراء.

وذكر الاتحاد الدولي الذي يتخذ من هولندا مقراً في بيان: "يعتقد الاتحاد أنّه يجب إلغاء البطاقة الصفراء لمونتاري".

وكان مونتاري لاعب ميلان وإنتر السابق يصرخ وهو في طريقه إلى خارج الملعب "باستا"، أي كفى بالإيطالية، ثم توجه بعد خروجه إلى قسم من الجمهور، رافعاً يده قائلاً "هذه هو لوني، هذا هو لوني".

وقبل مغادرته الملعب، تحدث مونتاري مع قسم من الجمهور الذي كان يوجه له الإهانات، فقام بالاعتراض لدى الحكم، فكان نصيبه الإنذار.

وتابع الاتحاد الدولي: "من ضمن حقوق مونتاري التحدث مع الحكم دانييلي مينيللي لشرح شكواه والبحث عن حل"، داعياً الاتحاد الايطالي إلى "الاستماع لوجهة نظر مونتاري حول الحادثة، والتحقيق في سبب سوء إدارة الوضع، واتخاذ اجراء حازم لضمان عدم تكرار ذلك".

وحظي مونتاري بعد المباراة بدعم مدربه التشيكي زدينيك زيمان، إلا أنّه كان يفضل ألا يترك اللاعب أرضي الملعب قبل نهاية المباراة.