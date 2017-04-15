إينسيني يقترب من تمديد عقده مع نابولي

وذكرت الصحيفة أنه وبعد مفاوضات دامت نحو ستة أشهر بين وكيل اللاعب ورئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس اتفقا الطرفان على تمديد عقد المهاجم الشاب لخمس سنوات اضافية.

وفي انتظار الاعلان الرسمي عن تمديد التعاقد مع إينسيني، أشار المصدر نفسه إلى أن اللاعب (25 عاماً) سيصبح الأعلى دخلاً في الفريق اذ سيحصل على 4.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويقدم إينسيني مستويات جيدة مع فريقه نابولي هذا الموسم، حيث سجل لحد الآن 14 هدفاً في السيري (أ) وهو رقم قياسي بالنسبة لشخصه وهدف في كأس ايطاليا وأخر في دوري أبطال أوروبا.