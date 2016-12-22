إيقاف وغرامة مالية لمُدافع لاتسيو لوليتش

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس معاقبة سيناد لوليتش مدافع فريق لاتسيو بالإيقاف لمدة 20 يوماً مع تغريمه عشرة ألاف يورو (عشرة ألاف و400 دولار) بسبب توجيه تصريحات مسيئة لأنطونيو روديغر لاعب روما.

وعقب مباراة الديربي التي جمعت فريقي العاصمة الإيطالية في الرابع من كانون أول/ديسمبر الجاري، قال لوليتش إنّ روديغر، صاحب البشرة السمراء "كان يبيع الجوارب وأحزمة السراويل" في شتوتغارت قبل الإنضمام إلى روما عام 2015.

وسيغيب لوليتش بذلك عن صفوف لاتسيو في المباراة التي يخوضها أمام كروتوني في الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل بعد انتهاء فترة الإجازة التي تستمر أسبوعين.