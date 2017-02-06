الدوري الإيطالي
AFP

إيقاف ثنائي إنتر إيكاردي وبيريسيتش

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين عن إيقاف ماورو إيكاردي قائد إنتر ميلان وجناح الفريق إيفان بيريسيتش لمباراتين بعد تعرضهما للطرد مباراة فريقهما مع يوفنتوس لإهانتهما طاقمها التحكيمي.

وتعرّض بيريسيتش للطرد في الوقت بدل الضائع بسبب دخوله في مشادة مع الحكم نيكولا ريتزولي، في حين تعرّض إيكاردي للعقوبة نفسها لإهانة أحد أعضاء الطاقم التحكيمي بعد نهاية المباراة وكذلك تسديده للكرة باتجاه ريتزولي، رغم أن الكرة لم تلمس الحكم. وبجانب الإيقاف تعرّض إيكاردي لغرامة مالية قدرها عشرة الاف يورو

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بهدف نظيف ليعزز يوفنتوس موقعه في الصدارة ويبقى إنتر في المركز الخامس.

وسيفتقد إنتر ميلان جهود إيكاردي و بيريسيتش أمام إمبولي وبولونيا.
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