إيفرا على "قائمة المغادرين" في يوفنتوس

وقال أليغري في مؤتمر صحفي: "باتريس يعيش اللحظة بهدوء. هو لاعب على قائمة المغادرين يبحث عن أفضل حل لمستقبله".

وتابع: "يتدرب جيداً، وسنرى ماذا سيحصل".

وللمباراة الرابعة على التوالي، لم يُستدعى إيفرا إلى تشكيلة السيدة العجوز التي تواجه لاتسيو روما الأحد في الدوري المحلي.

ووصل إيفرا (35 عاماً و81 مباراة دولية) عام 2014 إلى يوفنتوس.

وكان أساسياً حتى الموسم الماضي، لكنه لم يخض سوى 6 مباريات هذا الموسم في الدوري، لكن في دوري أبطال أوروبا، بقي الخيار الأول لأليغري، وخاض المباريات الست في دور المجوعات.

وتكهنت الصحف الإيطالية بإمكانية انتقاله إلى كريستال بالاس الإنكليزي، فالنسيا الإسباني، شالكه الألماني أو مانشستر يونايتد الإنكليزي فريقه السابق، فيما ذكرت "ليكيب" الفرنسية السبت إمكانية انضمامه إلى ليون.

