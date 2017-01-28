إنتر يواصل صحوته في الدوري الإيطالي

ورفع إنتر رصيده إلى 42 نقطة مقابل 40 للاتسيو، واستمرت حظوظ تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بالارتفاع بعد بداية متعثرة وإقالة مدربه الهولندي فرانك دي بور.

في المباراة الأولى، على ملعب "جوزيبي مياتسا" وأمام 42 ألف متفرج، سجل لإنتر دانيلو دامبروزيو (23) والبرتغالي جواو ماريو (43) والبرازيلي الأصل إيدر (73).

ويزور إنتر الأسبوع المقبل يوفنتوس المتصدر في تورينو في مباراة نارية.

وتعرضت آمال لاتسيو بالمنافسة على اللقب لضربة جديدة بعد خسارته على أرضه أمام كييفو صفر-1.

وفي مباراة متواضعة المستوى، اهتزت شباك لاتسيو في الدقيقة الأخيرة عن طريق روبرتو إنغليزي بتسديدة من داخل المنطقة إثر هجمة مرتدة ملعوبة (90).

وهذه ثاني خسارة متتالية للاتسيو بعد سقوط فريق المدرب سيموني إينزاغي أمام يوفنتوس صفر-2 الأسبوع الماضي.

من جهته، ابتعد كييفو عن المنطقة الساخنة المهددة بالهبوط وأصبح في المركز العاشر.