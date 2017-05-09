إنتر يقرّر التخلي عن بيولي

وقال إنتر في موقعه على شبكة الانترنت "يعلن إنتر ميلان بأنه افترق عن مدربه ستيفانو بيولي وطاقمه الفني. يريد إنتر أن يشكر ستيفانو وفريق عمله لتفانيهم وعملهم الدؤوب في النادي خلال الأشهر الستة الأخيرة في هذا الموسم الذي كان صعبا للغاية".

وأكد إنتر أن "مدرب فريق الشباب ستيفانو فيكي سيستلم الإشراف على الفريق الأول بمفعول فوري لقيادة المباريات الثلاث الأخيرة. النادي يبدأ الآن التخطيط للموسم المقبل".

وكان بيولي (51 عاماً) انضم إلى إنتر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد أن كان مدربا للاتسيو حتى الثالث من نيسان/أبريل 2016 قبل إقالته إثر الخسارة أمام الجار اللدود روما.