الدقيقة الثالثة: كاد ماورو إيكاردي أن ينفرد تماماً بمرمى الميلان، إلا أن الحكم المساعد أجهض الهجمة بحجة تسلل المهاجم الأرجنتيني، الإعادة التلفزيونية أوضحت أن قرار الحكم جانبه الصواب.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

حديث ما قبل انطلاق المواجهة المرتقبة

إنتر ميلان – ميلان دربي الغضب يستحوذ على اهتمام عشاق وجماهير كرة القدم العالمية، واحدة من أبرز المواجهات الكلاسيكية العالمية، يدخلها الفريقان بحسابات مختلفة، فإنتر صاحب الأرض " ملعب جوزيبي مياتزا" يبحث عن انتزاع الوصافة من يوفنتوس حامل اللقب ست مرات متتالية، كونه يدخل المباراة وفي رصيده 19 نقطة نفس رصيد فريق السيدة العجوز حالياً، أما ميلان التاسع على سلم الترتيب حالياً فيبحث عن استعادة الثقة وتحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم والخروج من دوامة الهزائم حيث خسر آخر لقاءين أمام سامبدوريا بهدفين دون رد، وروما بالنتيجة ذاتها.

- رسمياً التقى الفريقان في 218 مباراة

- ميلان الأكثر فوزاً برصيد 77 مباراة

- تعادل الفريقان في 66 مباراة

- فاز ميلان في 75 مباراة

- سجل لاعبو إنتر ميلان 296 هدفاً

- فيما أحرز لاعبو إيه سي ميلان 294 هدفاً

- هداف الدربي هو الأوكراني أندريه شيفشينكو برصيد 14 هدفاً



إنتر ميلان حالياً يحتل المركز الرابع وحقق ست انتصارات وتعادل وحيد والفريق حالياً مع نابولي المتصدر هما الوحيدان اللذان لم يتعرضا لأي خسارة محلية حتى الآن، علماً بأن الفريق سجل 14 هدفاً وعليه 3 أهداف "أقوى خط دفاع في البطولة".

ميلان من جانبه فقد جاءت بدايته في الدوري الإيطالي صادمة لجماهيره بعد التدعيمات القوية التي قامت بها إدارة الفريق في موسم الميركاتو الصيفي الفائت، والتي كان من أبرزها ضم ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس، الفريق يحتل حالياً المركز التاسع برصيد 12 نقطة وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماهم 10.

الفريقان تعادلا في مواجهتي الذهاب والإياب ضمن الموسم الماضي بنتيجة (2-2).

التشكيلتان المتوقعتان

إنتر ميلان

لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان يلعب بخطة ( 4-2-3-1) ومن المتوقع أن يمثله في المواجهة المرتقبة الليلة كل من:

لحراسة المرمى : سمير هاندانوفيش

خط الدفاع: دانيلو دي أمبروزيو - جواو ميراندا - ميلان سكرينيار - يوتو ناغاتومو

لاعبا الوسط المدافعين: ماتياس فيتشينو – بورخا فاليرو

ثلاثي الوسط الهجومي: انتونيو كاندريفا - روبيرتو غاليارديني - ايفان بيريسيتش

مهاجم صريح: ماورو إيكاردي

ميلان

مدرب ميلان فينتشينزو مونتيلا يبدو منصبه على المحك بسبب مردود الـ" روسينيري" الذي لم يعكس حتى الآن قيمة الصفقات المدوية التي أبرمتها إدارة الفريق في موسم الانتقالات الصيفية المنصرم، وبشكل عام فإن المدرب البالغ من العمر 43 عاماً خاض مباراته الأخيرة في الدوري أمام روما بخطة لعب (3-5-2) وبالتشكيلة التالية.

لحراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أليسيو رومانيولي - ليوناردو بونوتشي - ماتيو موساشيو

للوسط: ريكاردو رودريغيز - جياكومو بونافنتورا - لوكاس بيليا - فرانك كيسي - فابيو بوريني

مهاجمان: أندريه سيلفا - سوسو



