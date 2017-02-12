إنتر دون عناء وأتالانتا يواصل التألق

وصعد إنتر ميلان إلى المركز الرابع مؤقتاً بعد أن رفع رصيده إلى 45 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على لاتسيو الذي يختتم المرحلة الاثنين بلقاء قمة مع ضيفه ميلان.

وافتتح البرازيلي الأصل إيدر التسجيل لإنتر مستفيداً من تمريرة رأسية للأرجنتيني رودريغو بالاسيو (14).

وعزز أنطونيو كاندريفا تقدم الإنتر في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بعد أن استثمر عرضية من إيدر (54).

وصار أتالانتا برغامو خامساً مؤقتاً وبفارق الأهداف عن إنتر بعد فوزه على مضيفه باليرمو 3-1.

وتقدم أتالانتا بهدفين نظيفين عن طريق أندريا كونتي (19) والأرجنتيني أليخاندرو غوميز (26)، ثم قلص البلغاري إيفايلو تشوتشيف الفارق لصاحب الأرض (41).

وفي الشوط الثاني، أعاد براين كريستانتي الفارق إلى ما كان عليه بتسجيله الهدف الثالث لأتالانتا (79).

وسقط ساسوولو في عقر داره أمام كييفو فيرونا 1-3.

ورغم النقص المبكر في صفوفه جراء طرد المدافع الهولندي تيمو لتشيرت (3)، خطف ساسوولو هدف السبق بواسطة أليساندرو ماتري (24) قبل أن يعادل روبرتو إنغليزي للضيوف (39).

وفي الشوط الثاني، منح إنغليزي النقاط الثلاث لباليرمو بتسجيله الهدفين الثاني (56) والثالث مكملاً "الهاتريك" (67).

واكتسح تورينو ضيفه بيسكارا صاحب المركز الأخير 5-3.

وحسم تورينو نتيجة اللقاء في الشوط الأول بعد أن تقدم بثلاثية بيضاء تناوب على تسجيلها الإسباني ياغو فالكيه (2) والألباني أرليند أييتي (9) وأندريا بيلوتي (15).

وفي الشوط الثاني، أضاف الصربي آدم لياييتش الهدف الرابع (53)، وبيلوتي الهدف الثاني الشخصي والخامس لفريقه (61).

ورفع بيلوتي المطلوب من عدة أندية أوروبية كبيرة، رصيده إلى 17 هدفاً وانفرد بالمركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين بفارق هدف خلف دزيكو، وبفارق هدف أيضاً أمام الأرجنتيني غونزالو هيغواين (يوفنتوس) والبلجيكي درايس مرتنز (نابولي).

وانتفض بيسكارا بعد أن تلقت شباكه خمسة أهداف، وسجل أهدافه الثلاثة أولهما كان هدية من أييتي خطأ في مرمى فريقه (73)، ثم أضاف الدولي الليبي أحمد بن علي الهدفين الأخيرين (75 و83).